Умерла легендарная актриса и певица Джейн Биркин

Известная англо-французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни 16 июля.

О смерти знаменитости сообщило французское издание Le Parisien. Как сообщили журналисты, тело Биркин обнаружила ее покровительница в доме звезды в Париже.

Причина смерти легендарной актрисы и музы пока не сообщалась. Однако, как известно, Джейн испытывала проблемы со здоровьем, из-за которых неоднократно отменяла свои выступления. Так, например, в мае этого года 76-летняя певица принесла извинения поклонникам из-за отмены своих концертов.

"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", – сказала тогда Биркин.

Джейн Биркин / Фото: Associated Press

Широкую популярность Джейн Биркин приобрела во время своего романа с французским певцом и автором песен Сержем Генсбуром. Их горячие отношения продолжались целых 10 лет, но так и не закончились браком, однако у пары есть общая дочь Шарлотта.

Бурный роман Джейн и Сержа всегда привлекал внимание публики. Пара устраивала громкие публичные ссоры, но все равно продолжала создавать вместе незабываемые хиты. Так, например, их чувственная песня Je T'Aime... Moi Non Plus с нотками непристойности разлетелась тиражом в четыре миллиона синглов при том, что была запрещена в Италии из-за чрезмерной откровенности.

Джейн Биркин и Серж Генсбур / Фото: Associated Press

Кроме того, Джейн Биркин навеки вошла в историю моды. Ведь именно ее именем модный дом Hermes назвал одну из своих самых популярных и дорогих моделей сумок – Birkin. По известной истории, Джейн случайно познакомилась в самолете с председателем правления бренда Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему, что никак не может найти удобную и вместительную сумку. После чего Hermes выпустили модель аксессуара, разработанного с актрисой.

Сумка Birkin / Фото: Associated Press

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