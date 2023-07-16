Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ

Путін, якому не розповідають усієї правди про ситуацію на фронті, щиро вірить, що його окупанти - це "герої".

Російський президент-диктатор Володимир Путін вирішив прокоментувати контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що нібито українська операція немає успіху, а от його окупанти на полі бою "поводяться героїчно".

Про це очільник Кремля заявив під час інтерв'ю одному із державних пропагандистських видань.

"Усі спроби противника прорвати нашу оборону — а це завдання, в тому числі і з використанням стратегічних резервів — вони не увінчалися успіхом за весь час наступу. Противник успіху не має", - щиро вірить Путін.

Далі він розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою "поводяться героїчно" і навіть на деяких ділянках "переходять самі наступ, забирають найбільш вигідні позиції, там, висотки і так далі".

Як повідомляли раніше, Путін відреагував на передані ЗСУ касетні боєприпаси Україні. Головний терорист світу заявив, що Росія розглядає таке рішення Америки "злочином". Також пригрозив "дзеркальними діями".

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