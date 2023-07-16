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"Ворог окопується та стягує елітні підрозділи": Череватий про ситуацію у Бахмуті

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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648
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"Ворог окопується та стягує елітні підрозділи": Череватий про ситуацію у Бахмуті

На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника.

Українські військові зберігають стратегічну ініціативу навколо Бахмута, тим часом російські військові окопуються у самому місті та стягують туди елітні підрозділи.

Про це розповів в речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони", – сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, з боку РФ воює підрозділ армійського резерву Барс, підрозділ Шторм-Z, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.  

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Дата публікації
Перегляди
648
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