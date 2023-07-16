Спека до +38 і грози: прогноз погоди в Україні на 17-23 липня

На наступному тижні очікується тепла, у південних областях спекотна погода. Періодично проходитимуть дощі з грозами різної інтенсивності.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У зв'язку з надходженням жаркої та нестійкої повітряної маси середземноморського походження, а також з території Балканського півострова, в нашій країні прогнозується період переважно спекотної погоди з денними температурами близько +30 °С, у центральних та південних регіонах місцями вище +33…+35 °С.

У понеділок, 17 липня, погода очікується переважно малохмарною та без опадів. Однак увечері малорухомий холодний фронт стане причиною грозових дощів на Поліссі та на крайньому заході країни. Вітер північно-західної чверті, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С; у південних та центральних областях вночі +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У вівторок, 18 липня, у західних та північних областях очікуються грозові дощі, вдень опади поширяться також на центральні регіони, Одеську та Харківську області. Місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер на Лівобережжі України південно-західний, 3 - 8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, біля узбережжя морів до +24 °С; вдень у західних областях +25…+30 °С, на решті країни +30…+35 °С, на Одещині місцями +36…+38 °С.

У середу, 19 липня, грозові дощі пройдуть вночі у східних, центральних областях та у Приазов'ї, вдень також на заході країни. В окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря знизиться на 3 - 5 °С і коливатиметься вночі в межах +13 ... +18 ° С, вдень +24 ... +29 °С; у південній половині та у Приазов'ї вночі +18…+23 °С, вдень +28…+33 °С.

У четвер, 20 липня, дощі з грозами пройдуть місцями у західних областях, вдень опади можливі у центральних, місцями північних та південних регіонах. В окремих районах можливі сильні зливи і шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень +24…+29 °С, у південних областях та Криму +30…+35 °С.

У п'ятницю, 21 липня, погодні умови визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Вночі дощі можливі у західних та східних областях, вдень у Карпатському регіоні та на Прикарпатті сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Вітер переважно західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С; у південній частині та Криму вночі +18…+23 °С, вдень +31…+36 °С.

У суботу, 22 липня, вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень +25…+30 °С; у південній половині вночі +19…+24 °С, вдень +32…+37 °С.

У неділю, 23 липня, вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України, вдень та ввечері у західних областях очікуються зливи, місцями град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті областей України переважно без опадів. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у південних областях +32…+37 °С.

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