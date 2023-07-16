Під Бахмутом "мінусували" бліндаж з окупантами – відео

Прикордонники знищили на Донеччині чергову групу російських загарбників.
Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав прицільну роботу ЗСУ по окупантах в Білогорівці (відео).
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