Під Бахмутом "мінусували" бліндаж з окупантами – відео

Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав прицільну роботу ЗСУ по окупантах в Білогорівці (відео).

Ефективна робота: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом

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