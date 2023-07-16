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Під Бахмутом "мінусували" бліндаж з окупантами – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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683
Час на прочитання
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Під Бахмутом "мінусували" бліндаж з окупантами – відео

Під Бахмутом "мінусували" бліндаж з окупантами. Фото: скриншот.

Прикордонники знищили на Донеччині чергову групу російських загарбників.

Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.  

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав прицільну  роботу ЗСУ по окупантах в Білогорівці (відео).

Ефективна робота: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом

Ефективна робота: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом

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Дата публікації
Перегляди
683
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