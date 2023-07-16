Під Маріуполем розшукують групу окупантів, які втекли зі зброєю

Під Маріуполем російські дезертири втекли зі зброєю.

У тимчасово окупованому Маріупольському районі росіяни розшукують чергову групу дезертирів, які втекли зі зброєю.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Чергові російські дезертири в Маріупольському районі. Вночі з с. Нова Ялта втікали десяток окупантів зі зброєю. На фронт в пакет не хочуть – хочуть додому", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти підняли кілька гвинтокрилів для пошуку втікачів. Активні заходи тривають в районі селищ Ялта – Юрівка – Урзуф.

Нагадаємо, у Маріуполі та районі зросла кількість російських окупантів. Росія завезла морських піхотинців, які базуються в одному із селищ району.

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