"Не колапс, а ***дець": у Маріуполі люди змушені купувати черги до лікарів

Окупанти продовжують перетворювати життя маріупольців на пекло.

Так, люди змушені купувати чергу, щоб якомога швидше потрапити до лікарів. За місце вони готові платити по 10 тисяч рублів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реалії Маріуполя

На жаль, отримати медичну допомогу жителям тимчасово окупованого міста стає все складніше. Чергу до банального терапевта вже необхідно купувати.

Маріупольці у чаті домовляються про купівлю черг до лікарів / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Це не колапс медичної системи. Це називається іншим словом, наприкінці якого ***дець", – констатував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі величезні проблеми з електропостачанням, адже ситуація з інфраструктурою критична. Російські загарбники так і не відновили мережі, а комунальники при цьому бездіють.

Щобільше, окупанти використовують електроенергію для примусу. У будинках, які вони внесли до списків на знесення, людей залишають без світла та води. Містяни змушені вивішувати написи "SOS" та боротися за власні домівки.

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