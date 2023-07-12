"Не колапс, а ***дець": у Маріуполі люди змушені купувати черги до лікарів

Окупанти продовжують перетворювати життя маріупольців на пекло.
Так, люди змушені купувати чергу, щоб якомога швидше потрапити до лікарів. За місце вони готові платити по 10 тисяч рублів.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Реалії Маріуполя
На жаль, отримати медичну допомогу жителям тимчасово окупованого міста стає все складніше. Чергу до банального терапевта вже необхідно купувати.
"Це не колапс медичної системи. Це називається іншим словом, наприкінці якого ***дець", – констатував Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі величезні проблеми з електропостачанням, адже ситуація з інфраструктурою критична. Російські загарбники так і не відновили мережі, а комунальники при цьому бездіють.
Щобільше, окупанти використовують електроенергію для примусу. У будинках, які вони внесли до списків на знесення, людей залишають без світла та води. Містяни змушені вивішувати написи "SOS" та боротися за власні домівки.
Читайте також:
- Відчувають, що ЗСУ близько: окупанти готують план "евакуації" з Маріуполя
- 12-річну дівчинку, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою: у загибелі дитини підозрюють окупантів
- У Маріуполі загадково гинуть окупанти – за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ