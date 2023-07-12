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"Не коллапс, а ***дец": в Мариуполе люди вынуждены покупать очереди к врачам

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Не коллапс, а ***дец": в Мариуполе люди вынуждены покупать очереди к врачам

Мариуполь, разрушенный оккупантами / Фото: Getty Images

Оккупанты продолжают превращать жизнь мариупольцев в ад.

Так, люди вынуждены покупать очередь, чтобы как можно быстрее попасть к врачам. За место они готовы платить по 10 тысяч рублей.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реалии Мариуполя

К сожалению, получить медицинскую помощь жителям временно оккупированного города становится все труднее. Очередь к банальному терапевту уже необходимо покупать.

Мариупольцы в чате договариваются о покупке очередей у врачей / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Мариупольцы в чате договариваются о покупке очередей у врачей / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Это не коллапс медицинской системы. Это называется другим словом, в конце которого ***дец", – констатировал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе огромные проблемы с электроснабжением, ведь ситуация с инфраструктурой критическая. Российские захватчики так и не восстановили сети, а коммунальщики при этом бездействуют.

Более того, оккупанты используют электроэнергию для принуждения. В домах, которые они внесли в списки на снос, людей оставляют без света и воды. Горожане вынуждены вывешивать надписи "SOS" и бороться за собственные дома.

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Дата публикации
Просмотры
491
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