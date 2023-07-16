"Кадирівці – це більше про маркетинг, а не війну": Череватий про окупантів біля Бахмута

Сергій Череватий розповів про роту "кадирівців" біля Бахмута на Донеччині.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, перебуває невеликий підрозділ найманців Рамзана Кадирова, проте присутність "кадирівців" більше є маркетинговим ходом, ніж проявом військової тактики.
Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.
"Кадирівці – це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця – вони не дають якихось великих результатів", - сказав він.
За словами Череватого, значні втрати під Бахмутом змушують Росія стягує туди "різношерстні" війська. Зокрема, елітний підрозділ повітряно-десантних військ, підрозділ російського спецназу, підрозділ бойового армійського резерву "Барс" і підрозділ "Шторм-Z".
"Бахмут на сьогодні, крім військового значення, має також інформаційно-пропагандистське значення. За це місто росіяни поклали стільки особового складу і техніки! По суті, вони там знищили один з найбоєздатніших своїх підрозділів "Вагнер" і не досягли грандіозних цілей”, - сказав Сергій Череватий.
Нагадаємо, Роман Світан назвав напрямки, де Росія може готувати нові "жести доброї волі".
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