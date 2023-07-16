Ігнат відповів, чи розпочали українські пілоти навчання на F-16

ЗСУ лише готуються відправити своїх спеціалістів тренуватися на винищувачах.

Українські пілоти наразі не почали освоювати винищувачі F-16 на полігонах країн-союзників.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він розповів, що ЗСУ лише готуються відправити своїх спеціалістів тренуватися на винищувачах.

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"Коли відбудеться передавання техніки, думаю, це буде відомо... Але чутлива інформація розповсюджуватися не буде, прошу, з розумінням віднестися до ситуації. Льотчики зараз готуються відправитися на навчання і поговорити представникам ЗМІ з хлопцями, які поїдуть, навряд чи вдасться. Хоча, є тисячі запитів", - вказав Ігнат.

Додамо, що коаліція європейських країн на чолі з Данією та Нідерландами усе ще чекають офіційного схвалення програми від США для дозволу навчати українських льотчиків на винищувачах F-16.

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