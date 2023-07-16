ПВК "Вагнер" зафіксували в Білорусі: чи є загроза для України

Українська прикордонна служба фіксує відповідні переміщення окремих підрозділів на території Білорусі російського угруповання найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На території Білорусі все ж з'являться російські найманці з приватних військових компаній. Цьому передувала і риторика так званої влади Білорусі, а також облаштування місць, де начебто вони могли бути розміщені. Зараз наша розвідка відстежує, що на територію Білорусі заведені окремі групи найманців, проте говорити про масове завезення представників приватних військових компаній не можна. Мова про кілька сотень, які в подальшому розміщуються в місцях, де були підготовлені для цього місця для розташування. Але ми продовжуємо далі стежити для того, щоб розуміти, де саме по території Білорусі вони будуть розміщуватись, як саме вони будуть використовуватися. Бо та кількість не становить такої загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування, проте Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей - наприклад, дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь. Якщо говорити про місця, де їх на даний момент відстежують - це сотні кілометрів від кордону нашої держави", - сказав він.

Тим часом Станіслав Жарин, уповноважений уряду в справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща, повідомив, що бійці ПВК "Вагнер" присутні в Білорусі, а польські служби уважно стежать за пересуваннями російських найманців.

Він зазначив, що на території сусідньої країни прибули перші "вагнерівці". Їхня кількість може сягати кілька сотень. Представники польських служб уважно стежать за ситуацією та фіксують пересування терористичного угрупування.

За даними британської розвідки, після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи "Вагнера".

Чи є загроза нападу з півночі, де дислокуються "вагнерівці" та які завданння будуть виконувати у Білорусі - читайте у новині.

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