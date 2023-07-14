У Білорусі майже не залишилося російських військових: що відомо

Російська Федерація в межах ротації вивела практично всіх своїх військових з території сусідньої Білорусі, де вони проходили тренування.

Про це під час брифінгу 14 липня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ситуацію на кордоні з Білоруссю він називає повністю контрольованою. Зі слів Демченка, кількість військових РФ на білоруських полігонах за останній час зменшилася. Разом з тим Москва надалі використовує республіку як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів.

"По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України. Донедавна ми фіксували кількість (російських військових в РБ - Ред.) на рівні до двох тисяч військовослужбовців. На даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - розповів речник ДПСУ.

Втім, наголошує Демченко, не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи РФ. Але наразі прикордонники не фіксують цього.

Крім того, ДПСУ не спостерігає організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їхнього приймання.

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі розповіли, чим "вагнерівці" будуть займатися в республіці. Зазначається, що найманці ПВК обмінюватимуться досвідом із солдатами регулярної армії на полігонах республіки.

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