У Білорусі розповіли, чим "вагнерівці" будуть займатися в республіці

Передислоковані до Білорусі найманці ПВК обмінюватимуться досвідом з регулярною армією РБ.

"Вагнерівці", які були після бунту їхнього ватажка Євгена Пригожина були передислоковані до Білорусі, обмінюватимуться досвідом із солдатами регулярної армії на полігонах республіки.

Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на Міноборони Білорусі.

"Після прибуття представників ПВК "Вагнера" та їхнього розосередження на полігонах для проведення занять і взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам і способам ведення бойових дій збройними силами Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на полігонах Білорусі завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).

Крім того, білоруські полігони зготуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та країни-агресорки Російської Федерації.

Заколот Пригожина

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів цікаві деталі бунту Пригожина: найманці дійшли до ядерної бази "Воронєж-45", де зберігається ядерна зброя Російської Федерації. З його слів, частина ПВК "Вагнера" досягла бази і навіть мали намір отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив, скільки генералів у РФ підтримують Пригожина замість Путіна. За його словами, щонайменше 14 генералів підтримують керівника ПВК.

Днями стало відомо, що Євген Пригожин після заколоту зустрічався з Путіним у Кремлі. Сталося це 1 липня. ЗМІ пишуть, що після заколоту Пригожин увесь цей час перебуває у Москві.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив: є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція. З його слів, що бойовики ПВК "Вагнер" не нападуть з півночі на Київ, а в Росії може бути черговий заколот чи революція.

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