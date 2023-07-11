В Беларуси рассказали, чем "вагнеровцы" будут заниматься в республике

Передислоцированные в Беларусь наемники ПИК будут обмениваться опытом с регулярной армией РБ.

"Вагнеровцы", которые были после бунта их предводителя Евгения Пригожина были передислоцированы в Беларусь, будут обмениваться опытом с солдатами регулярной армии на полигонах республики.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнера" и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого согласования очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из региональной группировки войск (сил).

Кроме того, белорусские полигоны готовятся принять очередное изменение для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и страны-агрессорки Российской Федерации.

Мятеж Пригожина

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал интересные детали бунта Пригожина: наемники дошли до ядерной базы "Воронеж-45", где хранится ядерное оружие Российской Федерации. По его словам, часть ЧВК "Вагнера" достигла базы и даже намеревались получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы поднять ставки в своем мятеже.

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл, сколько генералов в РФ поддерживают Пригожин вместо Путина. По его словам, не менее 14 генералов поддерживают руководителя ЧВК.

На днях стало известно, что Евгений Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле. Случилось это 1 июля. СМИ пишут, что после мятежа Пригожин все это время находится в Москве.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил: есть сигнал, что у России может быть очередной мятеж или революция. По его словам, боевики ЧВК "Вагнер" не нападут с севера на Киев, а в России может быть очередной мятеж или революция.

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