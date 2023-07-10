Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2580
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле

Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле / Фото: Associated Press

По данным западных источников, Пригожин находится в Москве.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 1 июля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

Как отмечают в разведке, Пригожин все это время находится в Москве.

"Глава "вагнеровцев" уже успел встретиться с главой Кремля, генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардией Росгвардии и одним из самых преданных последователей президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки", — говорится в сообщении.

Аналитики Института изучения войны пишут, что решение российского президента Владимира Путина не быстро наказать "группу Вагнер" и преследовать участников мятежа ставит его самого и подчиненных в неудобное положение.

Последствия бунта ЧВК "Вагнер ", организованного Евгением Пригожином, в РФ все еще остаются непонятными для самих боевиков и их предводителя. Однако очевидно, что Украина уже выиграла от этого мятежа и может выиграть еще больше.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2580
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация