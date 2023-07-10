Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 1 июля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

Как отмечают в разведке, Пригожин все это время находится в Москве.

"Глава "вагнеровцев" уже успел встретиться с главой Кремля, генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардией Росгвардии и одним из самых преданных последователей президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки", — говорится в сообщении.

Аналитики Института изучения войны пишут, что решение российского президента Владимира Путина не быстро наказать "группу Вагнер" и преследовать участников мятежа ставит его самого и подчиненных в неудобное положение.

Последствия бунта ЧВК "Вагнер ", организованного Евгением Пригожином, в РФ все еще остаются непонятными для самих боевиков и их предводителя. Однако очевидно, что Украина уже выиграла от этого мятежа и может выиграть еще больше.

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