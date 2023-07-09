Мятеж "Вагнера": аналитики оценили последствия для Украины

Эксперты говорят, что Украина выиграла от бунта в РФ.

Последствия бунта ЧВК "Вагнер", организованного Евгением Пригожиным, в РФ все еще остаются непонятными для самих боевиков и их главаря. Однако очевидно, что Украина уже выиграла от этого мятежа и может выиграть еще больше.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин после бунта 24 июня, скорее всего, не позволит "вагнеровцам" воевать в Украине. Это может навсегда снизить всеобщую способность России вести наступательные действия.

"Поспешный уход ЧВК "Вагнера" из Бахмута Донецкой области разрушил российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам, которых украинские силы достигли вокруг города", – отмечают эксперты.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону регулярной армией.

После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

Пригожин намерен поучаствовать в президентских выборах в РФ в следующем году.

Также стало известно, что Пригожин использует двойников для скрытия своих передвижений, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

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