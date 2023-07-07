Россия после войны никуда не исчезнет: эстонский генерал объяснил почему

Однако РФ нужно сделать слабее, чтобы мир мог ей противостоять.

Россия ни в этом, ни в следующем году не исчезнет с карты мира. В то же время агрессивный режим Путина проигрывает войну.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии и действующий депутат эстонского парламента Меелис Кийли.

“Я не вижу такого коллапса, как мы ожидаем, что все государство развалится. Надо быть реалистами. Россия останется там, где она есть. Они не исчезнут. Они проиграют войну, но не исчезнут. Они не будут демократическими. Они всегда будут для нас угрозой, но мы должны сделать их послабее, чтобы цивилизованный мир мог им противостоять”, — отметил генерал.

Напомним, что главарь террористов Вагнера Пригожин намерен принять участие в президентских выборах в РФ в следующем году.

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