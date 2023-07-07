Каховскую ГЭС сняли с дрона сразу после теракта: новое видео

На кадрах вблизи зафиксированы разрушения станции после подрыва врагом.

Каховскую ГЭС зафиксировали на видео из беспилотника в день после российского теракта 6 июня, однако это видео появилось в Сети только сейчас.

Соответствующими кадрами поделился спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Сети опубликовано невиданное до сих пор видео, снятое с дрона над Каховской ГЭС после совершенного рассиянами подрыва. На ролике очень близко зафиксированы огромные разрушения надводной части гидроэлектростанции, сквозь которые из водохранилища вытекает днепровская вода.

"Так выглядела Каховская ГЭС после подрыва дамбы российскими оккупантами", — говорится в подписи Братчука к видео.

Как выглядела Каховская ГЭС сразу после подрыва: новое видео из беспилотника

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, которую захватили еще осенью 2022 года. Днепровской водой из водохранилища затопило ряд населенных пунктов, что нанесло огромный ущерб населению и экологии региона.

Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, достигает не менее 2 млрд долл. Специалисты учли в эту сумму потери жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

После подрыва ГЭС по состоянию на 4 июля Каховское водохранилище обмелело настолько, что его дно фактически превратилось в пустыню. Уровень воды там продолжает падать. Река Днепр вернулась в пределы своего старого русла.

Кроме того, уровень воды в Днепре в районе Запорожья достигает не более полуметра. Вода сошла так сильно, что можно ходить по песку.

Отметим, в "Укргидроэнерго" разрабатывают проект постройки перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища, чтобы восстановить водоснабжение в пострадавшие области. Строительство перемычки планируют начать сразу после деоккупации соответствующих территорий.

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