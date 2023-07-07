8 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 8 июля, в православном календаре день памяти преподобномученицы Февронии. Жила эта святая дева во времена, когда императором был Диоклетиан. Пострадала за веру во Христа. Воспитывали ее в монастыре в Сиваполе, где настоятельницей была Вриена — тетя Февронии. Она и заботилась о душе своей племянницы.

Девушка была очень благочестива и речь об этом распространилась по всему городу. Ее начала посещать молодая дома язычница Иерия, которая впоследствии также приняла христианство. Даже привела к Господу некоторых своих родственников.

Тогда Диоклетиан направил в город воинов, чтобы раз и навсегда уничтожить христиан. Приблизились они к монастырю и все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Молодая девушка воины взяли в плен. Сначала ей предлагали отречься от веры, но она отказалась. За это она была казнена.

Приметы 8 июля

Народные приметы 8 июля / Фото: Pexels

Настоящая летняя жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней.

Сено едят мыши и свиньи – ждите неудачный сенокосы.

Рассада плохо впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.

Что завтра нельзя делать

В старину наши предки верили, что в этот день лучше не ходить в лес, ведь там уже начинали вылезать змеи и могут караулить человека. Также не стоит купаться в любых открытых водоемах, потому что могут появиться русалки и затянуть ко дну. Лучше не заниматься рукоделием и не печь ничего из теста.

Что можно делать завтра

В этот день разрешено жениться, хотя и существует запрет на самовенчание. Святые 8 июля точно благословят влюбленных в счастливую жизнь. Можно молиться преподобномученице Февронии, чтобы получить здоровье и благополучие в семье.

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