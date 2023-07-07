Как получить отсрочку от мобилизации: инструкция

Право на отсрочку от мобилизации имеют те, кого касается хотя бы одно условие из статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время военного положения все мужчины 18-60 лет считаются военнообязанными, однако определенные категории имеют право на отсрочку от мобилизации.

Как получить отсрочку от военной службы во время мобилизации – читайте на ТСН.ua.

Право на отсрочку от мобилизации есть у тех, кого касается хотя бы одно условие из статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако реализовать это право можно тогда, когда военнообязанный получает повестку в ТЦК для уточнения учетных данных.

Такому военнообязанному следует явиться с повесткой в ТЦК и сообщить местным работникам, что он имеет право на отсрочку, и не может быть мобилизован принудительно.

Для подтверждения права на отсрочку следует предоставить ТЦК документы о:

семейном положении,

состоянии здоровья,

работе или бронировании на работе.

Если человека впервые вызывают в ТЦК, следует:

проверить в списке статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на каком основании вы имеете право на отсрочку;

собрать необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. Список этих документов для конкретного случая нигде не указан, однако можно уточнить в ТЦК или у юристов. В то же время у ТЦК может быть неполный список документов;

подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, подтверждающих право на отсрочку;

явиться в ТЦК по повестке и уточнить данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет подтверждающих ее документов.

Обратите внимание: С собой следует иметь подлинники документов, однако в ТЦК нужно предоставлять заверенные нотариусом копии. Оригиналы следует хранить у себя, ведь ТЦК все равно может вызвать человека с отсрочкой для проверки.

В заявлении на отсрочку следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23, дату и подпись.

После этого в ТЦК заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции. Далее комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки. После принятия решения лицо вызывается в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны ФИО лица, дата рождения, основания отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – именно этот документ предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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Если во время визита в ТЦК там отказываются принимать документы, подтверждающие отсрочку, то пакет нотариально заверенных копий и заявление следует отправить в военкомат заказным письмом с описанием "Укрпочтой". Подпись о получении такого письма подтверждает, что вы предоставили документы, и ТЦК должен рассмотреть их.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон 9342, которым расширила перечень лиц, подлежащих призыву в ряды ВСУ во время мобилизации (то есть сократила перечень имеющих право на отсрочку). Теперь на военную службу могут призывать тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью I и II группы. Таким военнообязанным отсрочка будет предоставляться только в случае, если нет других трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом обязаны (именно обязаны, а не просто имеют право) содержать лиц с инвалидностью.

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