Эктора Хименеса-Браво обругали и нагло выгнали из супермаркета

Ведущий рассказал, что произошло.
Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво возмутился, что его выгнали из супермаркета и обругали.
Как рассказал в своем Instagram знаменитость, он шел за покупками не сам, а со своей домашней любимицей – собакой Лупитой. Ранее Эктор спокойно приходил в супермаркет с животным, однако на этот раз повара выгнали из магазина.
Более того, ведущего возмутило поведение охранника, который агрессивно вслед ему прокричал: "Идите на свою кухню, готовьте".
Повар заявил, что больше не вернется в супермаркет. Также ведущий посоветовал руководству больше ориентироваться на клиентов и не забывать о четырехлапых.
"Надеюсь в скором будущем у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными и где вот так общаются с людьми...", — возмутился знаменитость.
Напомним, тем временем Злата Огневич рассказала о конфликте с соседями, которые заявляли на нее в полицию. Певица возмущается, что они часто нарушают режим тихих часов в квартире, хотя раньше упрекали ее за это.
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