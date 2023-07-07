Эктора Хименеса-Браво обругали и нагло выгнали из супермаркета

Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво возмутился, что его выгнали из супермаркета и обругали.

Как рассказал в своем Instagram знаменитость, он шел за покупками не сам, а со своей домашней любимицей – собакой Лупитой. Ранее Эктор спокойно приходил в супермаркет с животным, однако на этот раз повара выгнали из магазина.

Более того, ведущего возмутило поведение охранника, который агрессивно вслед ему прокричал: "Идите на свою кухню, готовьте".

Повар заявил, что больше не вернется в супермаркет. Также ведущий посоветовал руководству больше ориентироваться на клиентов и не забывать о четырехлапых.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Надеюсь в скором будущем у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными и где вот так общаются с людьми...", — возмутился знаменитость.

Напомним, тем временем Злата Огневич рассказала о конфликте с соседями, которые заявляли на нее в полицию. Певица возмущается, что они часто нарушают режим тихих часов в квартире, хотя раньше упрекали ее за это.

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