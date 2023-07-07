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Ектора Хіменеса-Браво облаяли та нахабно вигнали з супермаркету

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1196
Час на прочитання
1 хв
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Ектора Хіменеса-Браво облаяли та нахабно вигнали з супермаркету

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведучий розповів, що трапилося.

Відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво обурився, що його вигнали з супермаркету та облаяли.

Як розповів у своєму Instagram знаменитість, вій йшов за покупками не сам, а зі своєю хатньою улюбленицею – собакою Лупітою. Раніше Ектор спокійно приходив до супермаркету з твариною, однак цього разу кухара вигнали з магазину.

Ба більше, ведучого обурила поведінка охоронця, який агресивно вслід йому прокричав: "Йдіть на свою кухню, готуйте".

Кухар заявив, що більше не повернеться до супермаркету. Також ведучий порадив керівництву більше орієнтуватися на клієнтів та не забувати про чотирилапих.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Сподіваюсь в близькому майбутньому в нас більше не буде місць, куди не пускатимуть людей з їх тваринами і де ось так спілкуються з людьми…", - обурився знаменитість.

Нагадаємо, тим часом Злата Огнєвіч розповіла про конфлікт із сусідами, які заявляли на неї до поліції. Співачка обурюється, що вони часто порушують режим тихих годин у квартирі, хоча раніше дорікали їй за це.

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Дата публікації
Перегляди
1196
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