Як отримати відстрочення від мобілізації: інструкція

Право на відстрочення від мобілізації мають ті, кого стосується хоча б одна умова із статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Під час воєнного стану всі чоловіки віком 18-60 років вважаються військовозобов'язаними, однак певні категорії мають право на відстрочення від мобілізації.

Як отримати відстрочення від військової служби під час мобілізації – читайте на ТСН.ua.

Право на відстрочення від мобілізації мають ті, кого стосується хоча б одна умова із статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Однак реалізувати це право можна тоді, коли військовозобов’язаний отримує повістку до ТЦК для уточнення облікових даних.

Такому військовозобов’язаному слід з’явитися з повісткою до ТЦК та повідомити тамтешнім працівникам, що він має право на відстрочення, і не може бути мобілізований примусово.

Для підтвердження права на відстрочення слід надати ТЦК документи про:

сімейний стан,

стан здоров’я,

роботу чи бронювання на роботі.

Якщо людину вперше викликають до ТЦК, слід:

перевірити в списку статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", на якій підставі ви маєте право на відстрочення;

зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочення. Список цих документів для конкретного випадку ніде не вказаний, однак його можна уточнити в ТЦК або у юристів. Водночас у ТЦК може бути неповний список документів;

підготувати по кілька завірених нотаріусом копій документів, які підтверджують право на відстрочення;

з’явитися до ТЦК за повісткою та уточнити дані про себе, подати заяву на відстрочення і пакет документів, які її підтверджують.

Зверніть увагу: Зі собою варто мати оригінали документів, однак до ТЦК треба надавати завірені нотаріусом копії. Оригінали слід зберігати, адже ТЦК все одно може викликати людину з відстроченням для перевірки.

У заяві на відстрочення треба вказати паспортні дані заявника, прохання надати відстрочення відповідно до статті 23, дату, і підпис.

Після цього в ТЦК заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції. Далі комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення про надання відстрочення. Після ухвалення рішення особу викликають в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані ПІБ особи, дата народження, підстави відстрочення, номер і дата протоколу відстрочення, ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов’язаному мають видати на руки довідку про надання відстрочення зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні – саме цей документ пред’являється на вимогу про наявність відстрочення.

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Якщо під час візиту до ТЦК там відмовляються приймати документи, які підтверджують відстрочення, то пакет нотаріально завірених копій та заяву слід надіслати до військкомату рекомендованим листом із описом "Укрпоштою". Підпис про отримання такого листа підтверджує, що ви надали документи, і ТЦК має розглянути їх.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон 9342, яким розширила перелік осіб, що підлягають призову до лав ЗСУ під час мобілізації (тобто скоротила перелік тих, хто має право на відстрочення). Тепер на військову службу можуть призивати тих хто доглядає за особами з інвалідністю І та ІІ групи. Таким військовозобов’язаним відстрочення надаватиметься лише у разі, якщо немає інших працездатних родичів, які відповідно до закону, зобов’язані (саме зобов’язані, а не просто мають право) утримувати осіб з інвалідністю.

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