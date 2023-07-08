Членство України в НАТО є передчасним - Байден

У неділю Байден прямує до Європи для тижневої поїздки, включаючи саміт НАТО в Литві, де війна Росії проти України, а також прагнення Києва приєднатися до НАТО є ключовими питаннями саміту.

Перед цією поїздкою американський президент Джо Байден заявив ЗМІ, що війна Росії в Україні має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання про додавання Києва до своїх лав.

Про це пише CNN.

Байден заявив, що хоча членство України в НАТО є передчасним, США та їхні союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати президента Володимира Зеленського та його сили безпекою та озброєнням, необхідним для припинення війни з Росією. Намагання Зеленського вступити в НАТО буде одним із ключових питань, які виникнуть на зустрічі.

«Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, вводити чи ні Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», – сказав Байден.

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«Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте — і я маю на увазі те, що я кажу — ми сповнені рішучості використати кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов’язання, яке ми всі взяли, незважаючи ні на що. Якщо війна йде, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якби це було так», - резюмував Байден.

Нагадаємо, раніше пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що у США не змінили свою позицію щодо вступу України до НАТО. Там вважають, що спочатку Київ повинен провести реформи, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного альянсу перед вступом.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

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