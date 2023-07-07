Столтенберг назвав рішення, які ухвалять на саміті НАТО щодо України

У литовському Вільнюсі 11-12 липня пройде довгоочікуваний саміт НАТО. На саміті погодять "пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до Альянсу".

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

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Столтенберг очікує, що лідери країн Альянсу під проводом США наступного тижня "підтвердять, що Україна стане членом НАТО" і погодять "пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО".

Першою з них буде "багаторічна програма допомоги для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими Збройними силами та НАТО". Зокрема, йдеться про перехід від радянського до натівського обладнання і стандартів

По-друге, сказав Столтенберг, "ми посилимо наші політичні зв'язки шляхом створення Ради НАТО-Україна. Ми створюємо орган, щоб разом консультуватися з питань, які мають значення для нашої безпеки. Це знову наближає Україну до НАТО".

По-третє, "я очікую, що наші лідери ще раз підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і об’єднаються, щоб наблизити Україну до її мети", – продовжив глава Альянсу.

За інформацією видання The Washington Post, країни НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі наступного тижня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі офіційних гарантій безпеки.

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