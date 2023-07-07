Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині четверо людей померли від отруєння алкоголем

На Одещині четверо людей померли від отруєння алкоголем

На Одещині зафіксували масове отруєння людей / Фото: pixabay.com

Попередня причина смерті громадян — токсична дія та отруєння хімічними речовинами.

У Роздільнянському районі Одеської області зафіксовано масове отруєння людей неякісною горілкою: четверо людей померло, ще семеро перебувають у критичному стані.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася у селі Старостине на Одещині. "Швидка" один за одним госпіталізовувала до лікарні місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину.

"Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані", – повідомили в поліції.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

Нагадаємо, в Одеській області після вживання риби госпіталізували чотирьох жінок у стані середньої тяжкості, одна з постраждалих – вагітна.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
501
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація