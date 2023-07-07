На Одещині четверо людей померли від отруєння алкоголем

У Роздільнянському районі Одеської області зафіксовано масове отруєння людей неякісною горілкою: четверо людей померло, ще семеро перебувають у критичному стані.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася у селі Старостине на Одещині. "Швидка" один за одним госпіталізовувала до лікарні місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину.

"Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані", – повідомили в поліції.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

Нагадаємо, в Одеській області після вживання риби госпіталізували чотирьох жінок у стані середньої тяжкості, одна з постраждалих – вагітна.

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