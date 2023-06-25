На Дніпропетровщині живцем згоріли чоловік та жінка

Що стало причиною трагедії - поки невідомо.

У Покрові Нікопольського району Дніпропетровщини сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Про це йдеться на сайті ДСНС області.

25 червня близько 00:30 горіла квартира на останньому поверсі чотирьохповерхового будинку по вулиці Михайла Вербицького.

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що полум'я стрімко шириться по всій площі оселі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 40 кв. метрів.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки. Їхні дані встановлюються. Причини займання з'ясовує поліція.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у багатоповерховому будинку, внаслідок якої загинули жінка з сином.

А у Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району.

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