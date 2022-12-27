Горить кватира на 7 поверсі.
В Києві спалахнула пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі столиці.
Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, горить квартира на 7 поверсі.
"Сталося загорання в квартирі на 7 поверсі на вулиці Тростянецькій, 5. Полум’я розповсюдилось на площі 12 квадратних метрів. Рятувальники гасять полум’я. Пожежі присвоєно 1 ранг складності", - повідомили ТСН.ua рятувальники.
Поки про жертв та постраждалих не повідомляють.
Нагадаємо, напередодні, 26 грудня, у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в квартирі на другому поверсі житлової 10-поверхівки. У результаті займання загинув чоловік.
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