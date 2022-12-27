В Киеве вспыхнул пожар в 10-этажном доме в Дарницком районе столицы.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, горит квартира на 7 этаже.

"Произошло возгорание в квартире на 7 этаже на улице Тростянецкой, 5. Пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. Спасатели гасят пламя. Пожару присвоен 1 ранг сложности", — сообщили ТСН.ua спасатели.

Пока о жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне, 26 декабря, в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в квартире на втором этаже жилой 10-этажки. В результате возгорания погиб мужчина.

Читайте также: