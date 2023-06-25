Німеччина надасть Україні ще 45 установок Gepard

Німеччина надасть Україні до кінця року ще 45 установок Gepard, 15 з них наша країна отримає вже найближчими тижнями.

Про це повідомили у Міноборони ФРН, пише Die Welt.

Як передає видання, цього року мають надходити додаткові дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного - ще чотири.

"Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard", - йдеться у повідомленні.

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Німеччина вже передала ЗСУ 34 "Гепарді". Ще 15, за словами Фройдінга, будуть доставлені "найближчими тижнями".

"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 танків Gepard до кінця року у співпраці зі США", - додав він.

Бригадний генерал при міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінґ говорить, що протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі ЗСУ.

"Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на це, чи має Україна достатньо засобів ППО? Очевидно, що ні!", - сказав Фройдінґ

Він наголошує, що ефективність "Ірисів" - "майже 100 відсотків".

"Дві такі системи Україна вже отримала від ФРН. "Ще дві постачати цього року, а потім ще чотири - у 2024 році", - розповів Фройдінґ.

Крім того, Німеччина якнайшвидше надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.