Німеччина надасть Україні ще 45 установок Gepard

Німеччина уже передала ЗСУ 34 "Гепарди".
Німеччина надасть Україні до кінця року ще 45 установок Gepard, 15 з них наша країна отримає вже найближчими тижнями.
Про це повідомили у Міноборони ФРН, пише Die Welt.
Як передає видання, цього року мають надходити додаткові дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного - ще чотири.
"Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard", - йдеться у повідомленні.
Німеччина вже передала ЗСУ 34 "Гепарді". Ще 15, за словами Фройдінга, будуть доставлені "найближчими тижнями".
"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 танків Gepard до кінця року у співпраці зі США", - додав він.
Бригадний генерал при міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінґ говорить, що протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі ЗСУ.
"Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на це, чи має Україна достатньо засобів ППО? Очевидно, що ні!", - сказав Фройдінґ
Він наголошує, що ефективність "Ірисів" - "майже 100 відсотків".
"Дві такі системи Україна вже отримала від ФРН. "Ще дві постачати цього року, а потім ще чотири - у 2024 році", - розповів Фройдінґ.
Крім того, Німеччина якнайшвидше надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
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