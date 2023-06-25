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Германия предоставит Украине еще 45 установок Gepard

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Германия предоставит Украине еще 45 установок Gepard

Германия уже передала ВСУ 34 "Гепарда". / Фото: commons.wikimedia.org

Германия уже передала ВСУ 34 "Гепарда".

Германия предоставит Украине до конца года еще 45 установок Gepard, 15 из них наша страна получит уже в ближайшие недели.

Об этом сообщили в Минобороны ФРГ, пишет Die Welt.

Как передает издание, в этом году должны поступать дополнительные две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем еще четыре.

"Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard", – говорится в сообщении.

Германия уже передала ВСУ 34 "Гепарда". Еще 15, по словам Фрейдинга, будут доставлены "в ближайшие недели".

"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 танков Gepard до конца года в сотрудничестве с США", — добавил он.

Бригадный генерал при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг говорит, что противовоздушная оборона является ключевым слабым местом в нынешнем контрнаступлении ВСУ.

"Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на это, есть ли у Украины достаточно средств ПВО? Очевидно, что нет!", — сказал Фрейдинг.

Он отмечает, что эффективность "Ирисов" – "почти 100 процентов".

"Две такие системы Украина уже получила от ФРГ. "Еще две поставлять в этом году, а затем еще четыре — в 2024 году", — рассказал Фрейдинг.

Кроме того, Германия как можно быстрее предоставит Украине еще 64 управляемых ракет для систем Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
236
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