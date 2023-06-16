Германия предоставит Украине 64 управляемые ракеты для Patriot

Ракеты будут доставлены в Украину без промедлений.

Германия как можно быстрее предоставит Украине еще 64 управляемых ракет для систем Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во второй день встречи НАТО в Брюсселе, пишет ntv.

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"Это "очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", — сказал Писториус.

Он заверил, что ракеты будут доставлены в Украину без промедления.

В то же время в Испании заявили о ближайшей отправке в Украину 20 единиц БТР, 4 основных находившихся на ремонте боевых танков «Леопард» и значительных мощностей для развертывания военного госпиталя.

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