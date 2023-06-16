Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных Leopard

Испания подтвердила, что обязательство поддерживать Украину в ее поисках полного, справедливого и продолжительного мира будет оставаться непоколебимым до тех пор, пока это будет необходимо.

В Испании заявили о ближайшей отправке в Украину 20 единиц БТР, 4 основных находившихся на ремонте боевых танков «Леопард» и значительных мощностей для развертывания военного госпиталя.

Об этом пишет испанское министерство обороны.

В частности, министр обороны Маргарита Роблес приняла участие в новой встрече министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Заседание Контактной группы было тринадцатым, созванным Госсекретарем США Ллойдом Остином, и стало форумом для анализа ситуации и наиболее неотложных потребностей Украины в решающий момент агрессивной войны, вызванной Россией.

Министр во время доклада о поддержке Испании Украины она рассказала, что БТР прибудут в Польшу 19 июня. Их добавят к 40 БТР, поставленным ранее. Также речь идет о доставке находившихся на ремонте четырех Leopard 2А4.

«Украина защищает справедливое дело, и поэтому у них есть наша всяческая поддержка, не только в отправке материалов, но и в подготовке украинских бойцов», — заявила Роблес, который добавил, что «позиция Испании является четкой и сильной поддержкой, как и все страны НАТО и Европейского союза. Наше обязательство полное и абсолютное».

Министр обороны также объявила о пожертвовании госпиталя Role 2 plus, способного поддерживать тяжелую бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, размещаемыми в двенадцати контейнерах. Перед его доставкой планируется обучение в Испании украинских военнослужащих, которые получат этот госпиталь.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы та передала ВСУ батарею Patriot. Отмечается, что просьбу передать Patriot Украине выразил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьером Испании Педром Санчесом на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

Напомним, у Зеленского раскрыли состав "коалиции истребителей" для Украины.

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