В российском Курске — "бавовна": вспыхнул пожар

Сообщают о взрывах и пожаре в Курске в ночь на 16 июня 2023 года.

Об этом информируют очевидцы в местных социальных сетях и распространяют фото и видео.

Пока о причинах "бавовны" и где именно произошел пожар, не сообщается.

В России продолжается "хлопок" / Фото: из соцсетей

Пожар – достаточно мощный, он охватил значительную площадь.

Остальные подробности инцидента выясняются.

Напомним, недавно произошла "бавовна" во временно оккупированном Луганске. Раздались по меньшей мере три мощных взрыва, местные опубликовали их последствия.

Добавим, что мощный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.

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