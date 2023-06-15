"Бавовна" в Волновахе: Андрющенко рассказал, что именно происходит

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области зафиксировали "бавовну".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об этом вечером 15 июня.

"Волноваха "бавовнит". Хорошо "бавовнит", — написал Андрющенко.

Волноваха / Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По его информации, в Мариупольском районе зафиксирована работа ПВО.

"Пока просто ПВО, но ждем..." — сообщил Андрющенко.

Отметим, что пока нет подробной информации о случившемся в этом населенном пункте Донецкой области.

Напомним, что Волноваха расположена на юге Донецкой области, город является железнодорожным узлом на линии Мариуполь-Донецк и Мариуполь-Запорожье.

Между тем, во временно захваченном Мариуполе заговорили об угрозе эпидемии холеры. оккупанты пугают горожан "биологической диверсией".

На днях в Мариуполе в очередной раз было "громко". Там 6 июня раздался взрыв.

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