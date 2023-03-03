"Бавовна" под Москвой: в РФ разделились мнения о причинах инцидента

В России назвали ряд "причин", по которым жители Московской области вечером четверга, 2 февраля, слышали взрывы. Пропагандистские СМИ и Telegram-каналы предоставили по меньшей мере три "версии" со ссылкой на "свои источники".

Так, в Telegram-каналах россиян информируют, что в районе взрыва якобы "ничего подозрительного найти не удалось". Ссылаясь на собственные источники, добавляют, что взрыв мог быть "звуком от перехода самолетов МИГ на сверхзвуковую скорость как раз в небе над подмосковным городом".

В ведущих агентствах массовой пропаганды страны-агрессора предоставили еще несколько версий:

Взрыв в Коломине якобы произошел в воздухе. Предполагается, что его причиной мог стать "беспилотник", обломки которого не обнаружены. Об этом якобы говорят "источники в правоохранительных органах";

Признаков взрывов в районе Коломны, по предварительным данным, нет. Такую версию якобы предоставил "представитель экстренных служб".

Напомним, вечером 2 марта в окрестностях города Коломна Московской области раздался громкий взрыв, который был слышен во всех уголках города. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и опубликовали соответствующие фото и видео.

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