Какому знаку Зодиака повезет 3 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 марта?

День, когда разум должен возобладать над чувствами: это не значит, что необходимо отказаться от эмоций вообще, но желательно не дать им диктовать свою волю, заставляя человека совершать необдуманные, а значит, чреватые неприятными последствиями поступки. Окружающие становятся чересчур впечатлительными и обидчивыми, поэтому необходимо вести себя максимально осторожно, чтобы никого ненароком не задеть, а самим не принимать близко к тексту чужую бестактность – скорее всего, злого умысла в ней нет.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев может ожидать солидное денежное поступление. Нельзя сказать, что оно будет совсем уж неожиданным – представители знака хорошо потрудились, чтобы его получить, но сумма, похоже, превзойдет даже самые смелые их ожидания. Когда первая радость уляжется, представителям знака придется подумать, как распорядиться своим доходом. Необходимо всячески противиться соблазну потратить полученные деньги на вещи, о которых давно мечталось, хоть это было бы и логично, – лучше заставить их работать, открыв, например, депозит.

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