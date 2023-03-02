Якому знаку зодіаку пощастить 3 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Та чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 березня?

День, коли розум повинен узяти гору над почуттями: це не означає, що необхідно взагалі відмовитися від емоцій, але бажано не дати їм диктувати свою волю, змушуючи людину здійснювати необдумані, а отже, здатні призвести до неприємних наслідків вчинки. Навколишні стають надто чутливими і вразливими, тому необхідно поводитися максимально обережно, щоб нікого ненароком не зачепити, а самим не брати близько до серця чужу нетактовність – найімовірніше, злого наміру в ній немає.

Діва (22.08 – 23.09)

На Дів може чекати вагоме грошове надходження. Не можна сказати, що воно буде зовсім несподіваним – представники знака добре попрацювали, щоб його отримати, але сума, схоже, перевершить навіть найсміливіші їхні очікування. Коли перша радість уляжеться, представникам знака доведеться поміркувати, як розпорядитися своїм доходом. Необхідно всіляко чинити опір спокусі витратити отримані гроші на речі, про які давно мріялося – хоча це було логічно, краще змусити їх працювати, відкривши, наприклад, депозит.

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