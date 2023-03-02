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Автогол приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Автогол приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії

Фото: Associated Press

Поєдинок-відповідь відбудеться 5 квітня на "Камп Ноу".

Каталонська "Барселона" обіграла мадридський "Реал" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" закінчився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Хаві забили в першому таймі. На 26-й хвилині Едуарду Камавінга втратив м'яч на правому фланзі оборони, після чого Франк Кесс'є пробив у Тібо Куртуа, але потім м'яч від ноги захисника "вершкових" Едера Мілітао залетів до сітки.

Зазначимо, що ця стадія турніру складається з двох матчів. Поєдинок у відповідь "синьо-гранатові" та "вершкові" проведуть 5 квітня на "Камп Ноу".

У вирішальному матчі Кубка Іспанії "Реал" або "Барселона" позмагається з переможцем пари "Осасуна" – "Атлетик" Більбао. У першій півфінальній грі "Осасуна" мінімально перемогла на своєму полі – 1:0.

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