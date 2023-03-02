Битва за Бахмут: Данілов назвав співвідношення втрат України та Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ситуація у Бахмуті залишається вкрай складною. Він також розповів, що співвідношення втрат України та Росії 1 до 7.

Про це він сказав 2 березня в етері телемарафону.

"Ми сьогодні на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок – 1 до 7 на нашу користь", - пояснив Данілов.

Битва за Бахмут

Російська окупаційна армія, найманці ПВК "Вагнер" та терористи з "Л/ДНР" безперервно штурмують та обстрілюють місто Бахмут Донецької області. Битва за цей населений пункт триває вже кілька місяців. Окупанти намагаються захопити Бахмут, щоб пропагандисти могли похвалитись "успіхами" російської армії.

1 березня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про відведення військ із міста Бахмута, яке несамовито штурмують найдосвідченіші найманці ПВК “Вагнера”.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що армія РФ під час "великого наступу" на Донбасі щодня втрачає по 500 солдатів убитими.

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