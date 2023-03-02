У Міноборони спростували 3 неправдиві російські наративи про Бахмут: деталі

Окупанти запускають дезінформацію про ситуацію у Бахмуті.

Російські пропагандисти активізували інформаційну кампанію щодо ситуації в Бахмуті, яка супроводжується новими хвилями штурмування міста.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона попередила, що росіяни озвучують декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових:

Нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", – наголосила заступниця міністра.

Дискредитують військове командування східного напрямку. Викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

З метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, що поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.

За словами міністра оборони Резнікова, на Донбасі РФ щодня втрачає по 500 солдатів убитими.

Військовий із позивним "Киянин" розповів, що у Бахмуті росіяни кидають усе боєздатне, відбуваються постійні атаки піхоти.

ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

Читайте також: