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Резніков повідомив про втрати росіян під Бахмутом

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Резніков повідомив про втрати росіян під Бахмутом

Фото: Associated Press

Місто є опорним пунктом.

Російські війська розпочали свій так званий "великий наступ" на Донбасі, під час якого щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю виданню La Repubblica.

За словами Резнікова, наступ росіян триває.

"Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - сказав Резніков.

Також міністр зазначив, що Бахмут є опорним пунктом.

"Точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - заявив Резніков.

Додамо, що військовий експерт Давид Шарп заявив, що війна Росії проти України може завершитися "хоч завтра", якщо в Росії зміниться влада. 

Також зазначимо, що в окупантів спостерігається дефіцит з військовою технікою. 

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Дата публікації
Перегляди
999
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