Славу Дьоміна на дорозі у Львові оштрафувала поліція

Українського телеведучого та блогера Славу Дьоміна спіткала невдача під час поїздки до Львова.

У своєму блозі в Instagram ведучий розповів підписникам, що мав необережність та не помітив дорожній знак, коли їхав за кермом. За це Дьоміна й зупинила поліція.

"Я у Львові, уявляєте, поїхав у неправильній полосі і мене зупинила поліція наша. Я навіть не буду сперечатися, тому що я насправді порушив. Не побачив знак. І я заплачу штраф 340 гривень", - розповів Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Жодних сперечань з поліцією у телеведучого не було. Навіть навпаки, Дьомін заплатив штраф та поспілкувався з львівськими правоохоронцями. Ба більше, шоумен ще й зробив селфі разом з працівниками поліції, поки вони виписували йому протокол.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, не так давно у схожій ситуації опинилася й телеведуча Леся Нікітюк - їй також довелося заплатити штраф поліціантам.

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