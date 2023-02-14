Лесю Нікітюк на дорозі оштрафувала поліція

Зірка перевищила швидкість.
З українською телеведучою Лесею Нікітюк у День святого Валентина трапилася неприємна ситуація.
На дорозі знаменитість зупинили працівники поліції та виписали їй штраф. Про це Леся розповіла у своїх Instagram-stories.
"Шановна поліція, я люблю вас! Оплачую штраф негайно", - сказала Нікітюк.
Як виявилося, телеведуча перевищила швидкість. Але сперечатися з працівниками поліції зірка не стала та одразу заплатила штраф у розмірі 340 гривень.
"340 гривень! За що? За те, що я кохаю?", - пожартувала ведуча.
Більш того, Леся ще й вирішила зробити приємне поліціантам у святковий день. У знак подяки за службу Нікітюк подарувала їм печиво у вигляді сердечок.
До речі, на відео у день закоханих Леся була зі своєю подругою. Втім, нещодавно ведуча показала розкішний сюрприз від свого нового залицяльника.
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