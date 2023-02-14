Лесю Нікітюк на дорозі оштрафувала поліція

З українською телеведучою Лесею Нікітюк у День святого Валентина трапилася неприємна ситуація.

На дорозі знаменитість зупинили працівники поліції та виписали їй штраф. Про це Леся розповіла у своїх Instagram-stories.

"Шановна поліція, я люблю вас! Оплачую штраф негайно", - сказала Нікітюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як виявилося, телеведуча перевищила швидкість. Але сперечатися з працівниками поліції зірка не стала та одразу заплатила штраф у розмірі 340 гривень.

"340 гривень! За що? За те, що я кохаю?", - пожартувала ведуча.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Більш того, Леся ще й вирішила зробити приємне поліціантам у святковий день. У знак подяки за службу Нікітюк подарувала їм печиво у вигляді сердечок.

До речі, на відео у день закоханих Леся була зі своєю подругою. Втім, нещодавно ведуча показала розкішний сюрприз від свого нового залицяльника.

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