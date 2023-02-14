Лесю Никитюк на дороге оштрафовала полиция

С украинской телеведущей Лесей Никитюк в День святого Валентина произошла неприятная ситуация.

На дороге знаменитость остановили сотрудники полиции и выписали штраф. Об этом Леся рассказала в своих Instagram-stories.

"Уважаемая полиция, я люблю вас! Оплачиваю штраф немедленно", — сказала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Как оказалось, телеведущая превысила скорость. Но спорить с работниками полиции звезда не стала и сразу заплатила штраф в размере 340 гривен.

"340 гривен! За что? За то, что я люблю?", — пошутила ведущая.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Более того, Леся еще и решила сделать приятное полицейским в праздничный день. В благодарность за службу Никитюк подарила им печенье в виде сердечек.

Кстати, на видео в день влюбленных Леся была со своей подругой. Впрочем, недавно ведущая показала роскошный сюрприз от своего нового поклонника.

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