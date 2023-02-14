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Владимир Дантес нежно поблагодарил Дашу Кацуринию в День влюбленных

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1188
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Дантес нежно поблагодарил Дашу Кацуринию в День влюбленных

Даша Кацурина и Владимир Дантес

Шоумен поделился фотографией девушки.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес в День влюбленных обратился к бизнесвумену Даше Кацуриной.

На своей странице в Instagram исполнитель поделился чернобелым фото своей новой девушки. На фото Даша позировала вместе с дочерью Александрой.

"Спасибо тебе", — коротко написал Дантес и добавил к подписи черное сердечко.

Даша Кацурина с дочерью / © instagram.com/vladimirdantes
Даша Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Кацурина призналась в комментариях, что не ожидала такого поступка от Владимира и написала, что он тронул ее. Однако на своей странице в Instagram бизнесвумен обошлась без постов.

"Володя, растрогал меня, так неожиданно. Ты все знаешь", — написала под публикацией певца Даша.

Отметим, что экс-супруга Владимира Дантеса Надя Дорофеева тоже получила трогательное послание от своего бойфренда Миши Кацурина. Ресторатор показал поцелуи с певицей на камеру.

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Дата публикации
Просмотры
1188
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