Илона Гвоздева восхитила нежным поцелуем с мужем в парных образах

Хореографиня и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась кадрами со своим мужем Иваном Хомячуком.

Танцовщица опубликовала на своей странице в Instagram нежные кадры со своим любимым. На видео пара позировала в парных спортивных костюмах. Илона и Иван держались за руки, а потом муж нежно поцеловал жену.

Под видео Гвоздева размышляла о Дне святого Валентина, который во всем мире празднуют 14 февраля. Танцовщица призналась, что до сих пор не верит, что уже прошел целый год с февраля 2022 года.

Несмотря на все проблемы, танцовщица уверена, что любовь победит и в любое время украинцы будут продолжать жизнь.

"Завтра день влюбленных! Даже не верится, что прошел уже год. Самый сложный год нашей жизни. Но все равно мы не перестанем любить, жениться, рожать детишек и продолжать жить", — поделилась мнениями Илона.

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