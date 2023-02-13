Билли Айлиш появилась на публике с бойфрендом, старше ее на 11 лет

Американская певица и автор песен Билли Айлиш больше не скрывает свой роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

Пару застали вместе во время Супербоула. Билли и Джесси вместе появились на матче и наблюдали за игрой с трибун, не скрываясь от публики. Там парочку удалось заснять папарацци.

А во время выступления певицы Рианны в перерыве между таймами влюбленные танцевали вместе, мило общались и шутили.

Кстати, для совместного выхода в свет с новым бойфрендом Билли выбрала белую рубашку оверсайз и шорты Gucci, стильный шарф от этого же бренда. А загадочность образа Айлиш добавила с помощью очков и бейсболки.

Супербоул Билли также покинула вместе с солистом The Neighbourhood. Пара в сопровождении охраны проследовала за автомобилем и уехала с матча.

Напомним, что о новых отношениях 20-летней Билли Айлиш и 31-летнего Джесси Разерфорда стало известно в октябре прошлого года. Влюбленные попали в объектив фотокамер после своего романтического свидания в Лос-Анджелесе, на котором они не стеснялись высказывать свои чувства.

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