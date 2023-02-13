34-летняя Рианна во второй раз беременна

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, ждут второго ребенка.

О том, что певица в положении, стало известно во время ее концерта. Исполнительница выступила в перерыве между таймами Супербоула. Рианна пела в красном обтягивающем комбинезоне, который подчеркнул ее заметно округлый животик.

Беременная Рианна / Фото: Associated Press

После концерта представитель артистки подтвердил изданию The Hollywood Reporter, что она ждет второго ребенка.

Отметим, что впервые мамой артистка стала меньше года назад. Первенца Рианна родила 13 мая 2022 года. У певицы появился на свет мальчик, имя которого она пока скрывает.

А вот лицо мальчика исполнительница уже показывала поклонникам. В середине декабря прошлого года артистка опубликовала видео, где можно было четко рассмотреть ее первенца.

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