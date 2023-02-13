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34-річна Ріанна вдруге вагітна

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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34-річна Ріанна вдруге вагітна

Ріанна / Фото: Associated Press

Вперше виконавиця стала мамою у травні минулого року.

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky, чекають на другу дитину.

Про те, що співачка при надії, стало відомо під час її концерту. Так, виконавиця виступила у перерві між таймами Супербоула. Ріанна співала у червоному обтислому комбінезоні, який підкреслив її помітно округлий животик.

Вагітна Ріанна / © Associated Press
Вагітна Ріанна / Фото: Associated Press

Після концерту представник артистки підтвердив виданню The Hollywood Reporter, що вона чекає на другу дитину.

Зазначимо, вперше мамою артистка стала менше року тому. Так, первістка Ріанна народила 13 травня 2022 року. У співачки з'явився на світ хлопчик, ім'я якого вона поки приховує.

А от обличчя хлопчика виконавиця вже показувала прихильникам. У середині грудня минулого року артистка опублікувала відео, де можна було чітко розгледіти її первістка.

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Дата публікації
Перегляди
2399
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